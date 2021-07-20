Ракета «Протон-М» с модулем допущена до старта

Ракета «Протон-М» с космическим модулем «Наука» допущена до старта. Такое решение приняла Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов, говорится на сайте Роскосмоса.

По итогам состоявшегося заседания Госкомиссии принято решение о допуске ракеты космического назначения «Протон-М» / «Наука» к операциям по заправке топливными компонентами и пуску, — говорится в сообщении.

Запуск запланирован на 21 июля в 17:58:25 мск с космодрома Байконур. До отделения модуля сама ракета-носитель проведёт в космосе 9,67 минуты.

Посмотреть прямую трансляцию предстартовых испытаний можно будет на сайте Роскосмоса, а также на страницах в социальных сетях. Она начнётся в 16:30 по московскому времени. Комментировать происходящее будут специалисты в области космоса.

Ранее запуск российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) был отложен с 15 на 21 июля. 1 июля стало известно, что Роскосмос обнаружил некую проблему в отсеке, и его вернули в монтажно-испытательный корпус.