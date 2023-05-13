Радиоведущая Сорокина рассказала, каким запомнился Сагалаев Телеведущая Сорокина: Сагалаев искренне любил телевидение и делал все для его развития

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдуард Сагалаев

Эдуард Сагалев внес большой вклад в развитие российского телевидения, он был яркий и разнообразный человек, так теле- и радиоведущая, журналистка Светлана Сорокина прокомментировала NEWS.ru смерть президента Национальной ассоциации телерадиовещателей в возрасте 76 лет. Она отметила, что Сагалаев был искренне влюблен в телевидение и делал все возможное для развития этой сферы.

Я его знала, как очень разного человека. Но мне кажется, что он был искренне влюблен в телевидение, в радио, во все, что делалось в 90-е и нулевые, старался как мог развивать эту отрасль, поддерживал очень многих коллег, которые работали в этой области, в том числе регионалов, — поделилась Сорокина.

Телеведущая рассказал, что была знакома с Сагалевым не меньше 25 лет и даже вместе ездили по стране. Собеседница также отметила, что он был честен к своей профессии и любил тех людей, которые делали настоящее телевидение и радио.

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