https://static.news.ru/photo/ae670ae2-c592-11e9-a9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: aspect-service.com.ua

Прилетевший в Москву из Брюсселя 40-летний россиянин привёз с собой радиоактивную породу. Обнаружить её в багаже таможенникам в аэропорту Шереметьево помогла система радиационного контроля «Янтарь».

В багаже были обнаружено сыпучее вещество и твердый предмет чёрного цвета. Первичное радиационное исследование показало, что уровень естественного фона на поверхности данных материалов превышен в несколько раз, — сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

Специалисты пришли к выводу, что внутри были песок и твёрдая горная порода. Эксперты признали их радиоактивными веществами, на которые распространяется действие НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010.Они запрещены к использованию и подлежат захоронению.

В отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда радиоактивных веществ и радиационных источников».

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о фактах радиационного заражения пострадавших при взрыве в Архангельской области.