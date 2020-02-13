https://static.news.ru/photo/a1d053a4-4eec-11ea-a694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лишь доля процента соискателей пишут в резюме о любви к своему делу, при этом компании ждут от них этого гораздо чаще.

Согласно базе HeadHunter, о любви к работе или профессии указано в 63 тысячах резюме, что составляет 0,1% от всех опубликованных на сайте.

А вот количество вакансий, где есть соответствующее пожелание к будущему сотруднику, достигает шести тысяч — 1% от общего количества.

Чаще всего такие предложения о работе можно встретить в сфере продаж (28%), образования (16%), туризма и ресторанов (12%), а также в вакансиях для начала карьеры (12%).

Анализ объявлений, которые содержат фразу «любовь к», показал, что лидирует любовь к людям (14%). За ней следуют любовь к своей работе (13%) и к животным (6%), передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что подавляющее большинство россиян, которые ищут работу, лучшим способом мотивации считают финансовую составляющую. Денежные премии и бонусы определяющим фактором назвали 90% участников социологического опроса.