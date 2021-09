Работники Минобороны пожаловались на принуждение к голосованию

28-летняя Татьяна рассказала , что они с коллегами «официально зарегистрированы в здании Минобороны неподалёку» и отправились голосовать «в первую очередь». 49-летний Дмитрий отметил, что у него не было другого выхода, кроме как пойти на избирательный участок.

О принуждении к голосованию сотруднице издания рассказали ещё два человека, род деятельности которых в материале не раскрывается.

В статье не говорится, о каком избирательном участке идёт речь. Однако автор текста Наталия Васильева опубликовала в Twitter фотографию с очередью у избирательного участка в Большом Афанасьевском переулке.