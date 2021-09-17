Работники Минобороны пожаловались на принуждение к голосованию

Два человека, которые назвали себя сотрудниками Министерства обороны, рассказали, что их заставили проголосовать на выборах в Госдуму утром 17 сентября. Они стояли в очереди к одному из избирательных участков в центре Москвы, где с ними поговорила журналистка The Telegraph.

28-летняя Татьяна рассказала , что они с коллегами «официально зарегистрированы в здании Минобороны неподалёку» и отправились голосовать «в первую очередь». 49-летний Дмитрий отметил, что у него не было другого выхода, кроме как пойти на избирательный участок.

О принуждении к голосованию сотруднице издания рассказали ещё два человека, род деятельности которых в материале не раскрывается.

В статье не говорится, о каком избирательном участке идёт речь. Однако автор текста Наталия Васильева опубликовала в Twitter фотографию с очередью у избирательного участка в Большом Афанасьевском переулке.

An unusually long line outside a Moscow polling station. Two people told me they work for the Russian MoD and were told to go vote first thing in the morning. Two other people requested anonymity and said they were forced to vote. Other people Iâve approached wouldnât talk. pic.twitter.com/hMRkrMySJm — Nataliya Vasilyeva (@Nat_Vasilyeva) September 17, 2021

Жители по всей России публикуют в Сети фотографии и видеозаписи очередей, которые собрались перед избирательными участками в первый день голосования. Они отмечают, что отдать голос хотят в первую очередь бюджетники и военные. СМИ сообщали, что «административно зависимых избирателей» заставили проголосовать 17 сентября до 12:00.

В России стартовали выборы в Госдуму VIII созыва. В отличие от прежних парламентских кампаний, они продлятся три дня — с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке, когда в Москве было 23:00 16 сентября, а последние закроются на территории Калининградской области 19 сентября в 21:00 мск. На это время действует запрет на публикацию данных об итогах голосования.