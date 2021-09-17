16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Работники Минобороны пожаловались на принуждение к голосованию

17:59, 17 сентября 2021
Работники Минобороны пожаловались на принуждение к голосованию Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Два человека, которые назвали себя сотрудниками Министерства обороны, рассказали, что их заставили проголосовать на выборах в Госдуму утром 17 сентября. Они стояли в очереди к одному из избирательных участков в центре Москвы, где с ними поговорила журналистка The Telegraph.

28-летняя Татьяна рассказала, что они с коллегами «официально зарегистрированы в здании Минобороны неподалёку» и отправились голосовать «в первую очередь». 49-летний Дмитрий отметил, что у него не было другого выхода, кроме как пойти на избирательный участок.

О принуждении к голосованию сотруднице издания рассказали ещё два человека, род деятельности которых в материале не раскрывается.

В статье не говорится, о каком избирательном участке идёт речь. Однако автор текста Наталия Васильева опубликовала в Twitter фотографию с очередью у избирательного участка в Большом Афанасьевском переулке.

Жители по всей России публикуют в Сети фотографии и видеозаписи очередей, которые собрались перед избирательными участками в первый день голосования. Они отмечают, что отдать голос хотят в первую очередь бюджетники и военные. СМИ сообщали, что «административно зависимых избирателей» заставили проголосовать 17 сентября до 12:00.

В России стартовали выборы в Госдуму VIII созыва. В отличие от прежних парламентских кампаний, они продлятся три дня — с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке, когда в Москве было 23:00 16 сентября, а последние закроются на территории Калининградской области 19 сентября в 21:00 мск. На это время действует запрет на публикацию данных об итогах голосования.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео