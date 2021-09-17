На участках по всей России собрались очереди из бюджетников и военных

Жители по всей России публикуют в Сети фотографии и видеозаписи очередей, которые собрались перед избирательными участками в первый день голосования. Они отмечают, что отдать голос хотят в первую очередь бюджетники и военные. «Медуза» (признана властями иноагентом) со ссылкой на источник сообщает, что «административно зависимых избирателей» заставили проголосовать 17 сентября до 12:00.

О больших скоплениях людей сообщают СМИ по всей стране. Из Новосибирска «Тайга.инфо» опубликовала фотографии с сотнями человек перед участком. В Омске , Владивостоке и Бурятии голосовать группами приходят военные.

Журналисты также показали памятку, которая была у «сотрудников гражданских ведомств», голосующих в Красноярском крае. В ней содержатся ответы на вопросы других людей: голосовать решил в пятницу, чтобы освободить выходные, выбрал ближайший к работе участок, начальство разрешило проголосовать во время рабочего дня и никто не принуждал и не агитировал участвовать в выборах и голосовать за «Единую Россию».

«Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, пишет , что от зависимых кандидатов потребовали проголосовать до 12:00 17 сентября.

Это нужно для обеспечения мобилизации — [у власти] будет больше времени мобилизовать тех [бюджетников], кто не пришёл в первую волну утром в пятницу. Остаются, по сути, те же три дня на это, — объяснил он.

Информацию о требовании отдать голос в определённое время изданию подтвердил близкий к московской мэрии источник. Однако он уточнил, что в столице речь идёт об онлайн-голосовании.

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ из Томска Василий Шипилов также заявил «Тайге.инфо», что в Сибири действует массовое принуждение бюджетников голосовать.

Региональные власти молчат — шёпотом объясняют, что это некая «мобилизация» и команду спустили с Москвы, — добавил он.

По его словам, бюджетников заставили прикрепиться к участкам по месту работы под угрозой увольнения. Он подал жалобу об этом в ЦИК.

В России стартовали выборы в Госдуму VIII созыва. В отличие от прежних парламентских кампаний, они продлятся три дня — с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке, когда в Москве было 23:00 16 сентября, а последние закроются на территории Калининградской области 19 сентября в 21:00 мск. На это время действует запрет на публикацию данных об итогах голосования.

За некоторое время до голосования стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян.

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе занимавшего тогда должность председателя правительства Владимира Путина. Он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».