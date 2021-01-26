Работавшего на свалке «Кучино» австрийского бизнесмена задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/a1c667fe-5fb7-11eb-a68d-fa163e074e61_660.jpg Оливер Кайзер Фото: Балашиха. Городской портал./facebook.com

Генерального директора австрийской компании «Экоком» Оливера Кайзера задержали в Москве по подозрению в незаконном предпринимательстве.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 171 УК РФ, максимальная санкция по которой составляет пять лет лишения свободы. Пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Ольга Бондарева рассказала РИА Новости, что в отношении Кайзера поступило ходатайство о запрете определённых действий в качестве меры пресечения. Стороны следствия и защиты комментариев по делу не предоставили.

Компания «Экоком» основана в 1999 году, она занимается проектированием, поставкой, строительством и эксплуатацией очистных сооружений для экологически безопасных мусорных полигонов. В 2019 году фирма участвовала в рекультивации закрытой свалки «Кучино» в подмосковной Балашихе. Кайзер тогда заявлял, что благодаря системе очистки свалочного газа в окрестностях полигона «почти исчез» неприятный запах. Бизнесмен уверял, что старается сократить отставание РФ от ведущих государств в сфере хранения отходов.

В декабре 2020 года Министерство экологии и природопользования Московской области в ответ на запрос NEWS.ru сообщало, что превышений предельно допустимых концентраций токсичных веществ в окрестностях Балашихи, где располагается законсервированный в 2017 году мусорный полигон «Кучино», не обнаружено.