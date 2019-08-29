Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ с одобрением воспринимает более двух третей россиян (67%). Почти половина россиян (49%) считают, что сейчас дела в РФ идут в правильном направлении, противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных.
Об этом сообщает «
Работу Дмитрия Медведева на посту главы кабмина одобряют только 36% респондентов, не одобряют — 63%. При этом действия правительства имеют поддержку у 44% участников опроса. Негативной оценки придерживаются 55% опрошенных.
Также в большинстве отрицательно россияне относятся к работе Госдумы. Такую оценку ей выставили 60% россиян, положительную — только 37% респондентов.
Опрос проводился 22–28 августа 2019 года в 50 субъектах РФ, в нём участвовали 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше.
Ранее News.ru сообщал, что Владимир Путин посоветовал чиновникам чаще встречаться с людьми. О важности постоянного диалога с жителями региона он напомнил на встрече с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. Тот, в свою очередь, рассказал, что объездил все районы губернии и активно общался с населением. В настоящее время, по словам чиновника, администрация региона изыскивает средства для поддержания соцпроектов и соцподдержки.