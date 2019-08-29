https://static.news.ru/photo/c822b01a-ca0d-11e9-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ с одобрением воспринимает более двух третей россиян (67%). Почти половина россиян (49%) считают, что сейчас дела в РФ идут в правильном направлении, противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных.

Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра».

Работу Дмитрия Медведева на посту главы кабмина одобряют только 36% респондентов, не одобряют — 63%. При этом действия правительства имеют поддержку у 44% участников опроса. Негативной оценки придерживаются 55% опрошенных.

Также в большинстве отрицательно россияне относятся к работе Госдумы. Такую оценку ей выставили 60% россиян, положительную — только 37% респондентов.

Опрос проводился 22–28 августа 2019 года в 50 субъектах РФ, в нём участвовали 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Путин посоветовал чиновникам чаще встречаться с людьми. О важности постоянного диалога с жителями региона он напомнил на встрече с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. Тот, в свою очередь, рассказал, что объездил все районы губернии и активно общался с населением. В настоящее время, по словам чиновника, администрация региона изыскивает средства для поддержания соцпроектов и соцподдержки.