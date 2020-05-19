Пытавшегося совершить побег тюленя сделали героем фотожаб

Самка тюленя попыталась сбежать из центра реабилитации в петербургском Репино, однако ей помешала закрытая дверь, и тогда она присела рядом.
Фотографию с неудачливой беглянкой выложили сотрудники центра. Снимок сразу привлёк внимание интернет-пользователей, которых умилило выглядящее грустным животное. В итоге тюлениха стала героиней множества фотожаб. Свои мемы также создал телеканал «360».
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Росгвардии перекрыли в Москве Ленинский проспект из-за семейства уток. Патрульный автомобиль сопровождал пернатых, проехав поперёк несколько полос. Дальше родителей с птенцами повели местные жители.