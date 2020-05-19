Пытавшегося совершить побег тюленя сделали героем фотожаб

Фото: Спасение тюленей 699-23-99/vk.com

Журналисты «Медиазоны» провели анализ смертей российских медицинских работников от коронавируса и сравнили эти данные с информацией из других стран. Они выяснили, что смертность в 16 раз превышает аналогичные показатели в шести странах со схожим масштабом эпидемии.

За основу работники СМИ взяли созданный врачами «Список памяти» с именами погибших медиков. В нём содержится информация о 222 погибших. Смерть 186 врачей удалось подтвердить по официальным данным, через родственников...