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16 июля 2025 в 06:11

Пышный, мягкий, ароматный — простой рецепт брауни без выпечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брауни в микроволновке — это быстрый и простой способ приготовить любимый шоколадный десерт. Нежная текстура с влажной серединкой и хрустящей корочкой по краям не оставит равнодушным ни одного сладкоежку.

Ингредиенты:

  • мука — 2 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • какао-порошок — 2 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • сода — щепотка;
  • темный шоколад — 70 г;
  • сливочное масло — 40 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • шоколадные кусочки — по вкусу.

Приготовление:

  1. Растопите шоколад с маслом в микроволновке или на водяной бане.
  2. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте.
  3. Всыпьте муку, какао, сахар, соль и соду, хорошо размешайте до однородности.
  4. Добавьте кусочки шоколада и аккуратно вмешайте в тесто.
  5. Вылейте массу в форму диаметром 13 см или в 2 чашки.
  6. Готовьте в микроволновке при мощности 800–900 Вт: сначала 1,5 минуты, затем переставьте форму и готовьте еще 2 раза по 30 секунд.

Ранее сообщалось о нашем десерте, который прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает вкусом.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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