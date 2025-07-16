Пышный, мягкий, ароматный — простой рецепт брауни без выпечки

Брауни в микроволновке — это быстрый и простой способ приготовить любимый шоколадный десерт. Нежная текстура с влажной серединкой и хрустящей корочкой по краям не оставит равнодушным ни одного сладкоежку.

Ингредиенты:

мука — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

какао-порошок — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

сода — щепотка;

темный шоколад — 70 г;

сливочное масло — 40 г;

яйцо — 1 шт.;

шоколадные кусочки — по вкусу.

Приготовление:

Растопите шоколад с маслом в микроволновке или на водяной бане. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте. Всыпьте муку, какао, сахар, соль и соду, хорошо размешайте до однородности. Добавьте кусочки шоколада и аккуратно вмешайте в тесто. Вылейте массу в форму диаметром 13 см или в 2 чашки. Готовьте в микроволновке при мощности 800–900 Вт: сначала 1,5 минуты, затем переставьте форму и готовьте еще 2 раза по 30 секунд.

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