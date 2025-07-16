В РПЦ отреагировали на скандал с отсутствием крестов на сувенирах

В РПЦ отреагировали на скандал с отсутствием крестов на сувенирах Кипшидзе: отсутствие крестов на сувенирах с храмом Василия Блаженного неуместно

Отсутствие христианских символов на значках с православными храмами является неуместным, заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Ридусом». Комментируя скандал с сувенирами, изображающими храм Василия Блаженного без крестов, он отметил, что такие предметы должны отражать реальность.

Сувенирная продукция не вчера появилась — мы знаем ее дореволюционные открытки сувенирного характера с изображениями храмов с крестами, — сказал представитель РПЦ.

Кипшидзе подчеркнул, что храмы в России традиционно увенчаны крестами и сувениры должны это отражать.

Ранее Государственный исторический музей (ГИМ) в Москве принес извинения за сувенирную продукцию с изображением храма Василия Блаженного без крестов, говорится в Telegram-канале учреждения. Такие сувениры уже изъяли из продажи.