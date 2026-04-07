07 апреля 2026 в 07:15

Россиянам рассказали, нужно ли освящать алкоголь для пасхального стола

Спикер РПЦ Кипшидзе напомнил о запрете освящать алкоголь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
РПЦ запрещает освящать алкоголь, заявил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, несмотря на это, спиртные напитки, выпитые в разумных количествах, могут стать дополнением к пасхальной трапезе, но никак не главным ее элементом.

Обычай освящения продуктов, иных чем куличи и яйца, перед Пасхой действительно существует. Алкоголь не освящается, но может в разумных количествах стать дополнением к трапезе. Однако хорошо бы помнить, что Пасха — это не гастрономический фестиваль освященных куличей и яиц, каковым его, увы, многие делают. Воспоминание крестных страданий, смерти и воскресения Христова не сводится к еде, а предполагает погружение в богослужения Страстной недели и самого праздника, — сказал Кипшидзе.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков призвал запретить продавцам в разы повышать цены на куличи и яйца перед Пасхой, а также пресекать подобные спекуляции перед другими значимыми для россиян праздниками. Он отметил, что не должно быть возможности для представителей сферы торговли наживаться на чувствах граждан и их желании приобрести необходимые товары.

Россиянам рассказали, какими наклейками нельзя декорировать пасхальные яйца
Россиянам рассказали, какими наклейками нельзя декорировать пасхальные яйца
Стало известно, какая категория людей наиболее подвержена заболеванию раком
4 лучших рецепта кулича — 2026: без дрожжей, творожный, с жидкой серединой
Великая среда Страстной седмицы — 2026: смысл, традиции, что нельзя делать
Великий Вторник Страстной седмицы — 2026: смысл, традиции, что запрещено
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

