Россиянам рассказали, нужно ли освящать алкоголь для пасхального стола

РПЦ запрещает освящать алкоголь, заявил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, несмотря на это, спиртные напитки, выпитые в разумных количествах, могут стать дополнением к пасхальной трапезе, но никак не главным ее элементом.

Обычай освящения продуктов, иных чем куличи и яйца, перед Пасхой действительно существует. Алкоголь не освящается, но может в разумных количествах стать дополнением к трапезе. Однако хорошо бы помнить, что Пасха — это не гастрономический фестиваль освященных куличей и яиц, каковым его, увы, многие делают. Воспоминание крестных страданий, смерти и воскресения Христова не сводится к еде, а предполагает погружение в богослужения Страстной недели и самого праздника, — сказал Кипшидзе.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков призвал запретить продавцам в разы повышать цены на куличи и яйца перед Пасхой, а также пресекать подобные спекуляции перед другими значимыми для россиян праздниками. Он отметил, что не должно быть возможности для представителей сферы торговли наживаться на чувствах граждан и их желании приобрести необходимые товары.