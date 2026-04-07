Граничащие с Россией регионы Финляндии накрыла эпидемия финансовой смерти

В приграничных с Россией регионах Финляндии за год обанкротились более 300 компаний, сообщает портал Konkurssilista. С апреля прошлого года деятельность прекратили около 315 предприятий, причем наибольшие потери пришлись на гостинично-ресторанную сферу и строительную отрасль.

В южной части страны, в области Кюменлааксо, разорились 45 компаний. Отмечается, что среди них были предприятия, работающие в сегменте оптовой и розничной торговли.

В Южной Карелии за тот же период прекратили деятельность 34 компании. В Северной Карелии число банкротств достигло 79, при этом сильнее всего пострадали гостинично-ресторанный сектор, строительство, а также сфера недвижимости и торговля. В регионе Кайнуу зафиксировано 25 случаев банкротства, в основном среди организаций, предоставляющих административные и вспомогательные услуги.

В Северной Остроботнии число обанкротившихся компаний превысило 90. Большая часть из них работала в строительстве, оптовой и розничной торговле, а также в сфере общественного питания и размещения. В самой северной части страны, в Лапландии, прекратили деятельность 40 предприятий, при этом основной удар пришелся на строительную отрасль.

Ранее финская активистка Салли Райски назвала строительство заграждения на границе Финляндии с Россией коррупционной схемой. Она указала, что на реализацию проекта уже направили около €80 млн (7,4 млрд рублей), при этом подрядная организация обанкротилась.