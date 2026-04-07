Россиянам рассказали, какими наклейками нельзя декорировать пасхальные яйца

Зампред ВРНС Иванов: нельзя декорировать яйца наклейками с ликами святых

Пасхальные яйца категорически нельзя декорировать наклейками с ликами святых, иконами и православными крестами, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, такой способ украшения превращает священное изображение в мусор.

Сам по себе способ декорирования пасхальных яиц — наклейками, красками, росписью — не является грехом. Церковь не запрещает творчески подходить к украшению праздничного стола, и проявление фантазии, особенно когда к этому привлекаются дети, не осуждается. Но здесь есть одно очень важное но, которое напрямую касается нашего благоговения перед святыней. Категорически нельзя использовать термонаклейки, на которых изображены иконы, лики Спасителя, Богородицы, святых, православные кресты или храмы. Представьте себе, после того как яйцо съедено, мы срезаем или разрываем эту наклейку, и священное изображение оказывается в мусорном ведре, — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что это не просто небрежность, а кощунство, надругательство над святыней. По словам Иванова, стоит выбрать наклейки, где изображены цветы, узоры, пасхальные надписи «ХВ», пейзажи или абстрактные орнаменты.

Ранее православный священник Владислав Береговой заявил, что на Страстной неделе нельзя совершать грехи. По его словам, лучше провести это время не у плиты, а на богослужениях.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

