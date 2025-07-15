Быстрый завтрак за 10 минут! Нужно лишь 3 ингредиента и творог! Вкуснота!

Быстрый завтрак за 10 минут! Нужно лишь 3 ингредиента и творог! Вкуснота!

Творожный рулет с красной смородиной в лаваше — сочный десерт за 20 минут! Этот необычный рулет сочетает нежность творожной начинки с яркой кислинкой ягод и хрустом запеченного лаваша. Идеальный вариант, когда хочется быстрого, но эффектного десерта без возни с тестом. Готовится из простых ингредиентов, а выглядит как кулинарный шедевр.

Разомните 400 г творога с 2 яйцами и 100 г сахара до однородности. 150 г замороженной красной смородины (можно заменить любой другой ягодой) слегка обваляйте в муке. Лаваш (200 г) разложите на столе, равномерно распределите творожную массу, отступая 3 см от краев. Сверху разложите ягоды.

Аккуратно сверните рулет, защипляя концы. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Совет: подавайте теплым со сметаной или ванильным мороженым. Для пикантности добавьте в творог цедру лимона. Рулет хорош и холодным — его удобно брать на пикник.

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