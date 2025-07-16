Нардеп Гриб объяснила, почему Киеву не помогут поставки Запада Депутат Гриб: Украина не выдержит конфликта с Россией даже с оружием Запада

Украина не справится с продолжением конфликта с Россией даже при поставках западного оружия, заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция». Политик пояснила, что Киев потерпит поражение из-за нехватки людских ресурсов.

Даже если мы будем получать оружие, — да, огромная благодарность нашим партнерам, — но мы можем не выдержать чисто физически, — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, Киев рассчитывает на поддержку западных союзников не только оружием, но и живой силой, однако партнеры не готовы предоставить ни достаточное количество вооружений, ни личный состав. Она также охарактеризовала ситуацию на фронте как «очень небезопасную».

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев раскрыл, как первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко получила пост главы правительства. Экс-парламентарий сообщил, что она была замешана в коррупционных скандалах, но в Киеве «никого не волнуют такие преступления».

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ ВСУ держать оборону любой ценой, когда истекут объявленные главой США Дональдом Трампом 50 дней. Американский лидер дал такой срок для урегулирования конфликта с Россией.