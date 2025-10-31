Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 12:30

Пышки с яйцом и луком — вкусные хрустящие булочки! Идеально к супу и просто так

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В мире простой и сытной выпечки есть рецепты, которые становятся настоящим открытием. Пышки с вареным яйцом — именно тот случай, когда минимальный набор продуктов превращается в нечто удивительно вкусное и уютное. Эти круглые, слегка румяные булочки с неожиданной начинкой из рубленого яйца идеально подходят к ароматному супу, становятся основой для быстрых бутербродов или просто служат вкусным перекусом. Их прелесть в том, что тесто готовится элементарно, а начинка всегда есть под рукой. Аромат свежеиспеченных пышек сдобный, аппетитный, а вид — такой домашний, что вызывает улыбку и чувство настоящего гастрономического комфорта.

Для приготовления пышек вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 10 г сухих дрожжей, 50 мл растительного масла. Для начинки: 4 вареных яйца, 2 ст. л. майонеза или сметаны, соль, перец по вкусу, зелень. В теплом кефире растворите дрожжи с сахаром, оставьте на 10 минут. Добавьте соль, масло и постепенно введите муку. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте в тепле на 1 час. Для начинки мелко порубите яйца, смешайте с майонезом, солью, перцем и зеленью. Подошедшее тесто обомните, разделите на 12 частей. Каждую раскатайте в кружок, в центр положите 1 ст. л. начинки, защипите края, формируя круглые булочки. Выложите на противень швом вниз, дайте постоять 15 минут. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю
Только тыква, яблоко и немного муки. Норвежский пирог с яблоками и тыквой — хит моей осени. Очень простая и вкусная выпечка к чаю
Обалденная самса без замеса теста: быстрый рецепт из лаваша — чумовая закуска хоть к пиву, хоть к супу
Обалденная самса без замеса теста: быстрый рецепт из лаваша — чумовая закуска хоть к пиву, хоть к супу
И забудьте о клеше: эти джинсы подойдут абсолютно любой фигуре — поищите у себя в шкафу
И забудьте о клеше: эти джинсы подойдут абсолютно любой фигуре — поищите у себя в шкафу
Пышное тесто и много начинки. Нежные пышки с яблочным повидлом — эти булочки улетают со стола за минуту
Пышное тесто и много начинки. Нежные пышки с яблочным повидлом — эти булочки улетают со стола за минуту
Синнабоны печь совсем не сложно: готовим целую гору булочек по цене 1 из кофейни — аромат корицы и крышесносный крем
Синнабоны печь совсем не сложно: готовим целую гору булочек по цене 1 из кофейни — аромат корицы и крышесносный крем
булочки
кулинария
рецепты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

