Пышки с яйцом и луком — вкусные хрустящие булочки! Идеально к супу и просто так

В мире простой и сытной выпечки есть рецепты, которые становятся настоящим открытием. Пышки с вареным яйцом — именно тот случай, когда минимальный набор продуктов превращается в нечто удивительно вкусное и уютное. Эти круглые, слегка румяные булочки с неожиданной начинкой из рубленого яйца идеально подходят к ароматному супу, становятся основой для быстрых бутербродов или просто служат вкусным перекусом. Их прелесть в том, что тесто готовится элементарно, а начинка всегда есть под рукой. Аромат свежеиспеченных пышек сдобный, аппетитный, а вид — такой домашний, что вызывает улыбку и чувство настоящего гастрономического комфорта.

Для приготовления пышек вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 10 г сухих дрожжей, 50 мл растительного масла. Для начинки: 4 вареных яйца, 2 ст. л. майонеза или сметаны, соль, перец по вкусу, зелень. В теплом кефире растворите дрожжи с сахаром, оставьте на 10 минут. Добавьте соль, масло и постепенно введите муку. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте в тепле на 1 час. Для начинки мелко порубите яйца, смешайте с майонезом, солью, перцем и зеленью. Подошедшее тесто обомните, разделите на 12 частей. Каждую раскатайте в кружок, в центр положите 1 ст. л. начинки, защипите края, формируя круглые булочки. Выложите на противень швом вниз, дайте постоять 15 минут. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

