Пыльца сегодня в Москве: что с березой, прогноз SILAM на 26 апреля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пыльца сегодня в Москве: 26 апреля

Береза в ЦФО продолжает активно пылить. Концентрация аллергенов в воздухе достаточно высокая, чтобы запереть чувствительных поллинозников дома. Разбираемся, чего ждать от наступившей субботы, и определяем уровень пыльцы сегодня.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В субботу 26 апреля в столицу придет похолодание до +8 градусов. Осадков не предвидится, так что ждать, что дождь прибьет пыльцу, не приходится.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: береза

Согласно данным SILAM, в субботу наступит небольшое облегчение. Уровень пыльцы в воздухе, если говорить непосредственно про березу, снизится. Он будет варьироваться от «оранжевой» отметки (до 1000 единиц на м³) до «желтой» (до 100 единиц на м³).

Пыльца сейчас: другие аллергены

Сейчас пыльца, если говорить про другие растения-аллергены, в воздухе отсутствует. Однако зафиксированы споры плесневого грибка кладоспориума. Они находятся на отметке до 100 единиц на м³.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Согласно результатам мониторинга пыльцы, сегодня в Москве ожидается незначительное снижение концентрации аллергенов в воздухе. Впрочем, не стоит забывать, что реакция каждого организма на аллергены индивидуальна. Так что будьте чутки к своему самочувствию и следуйте предписаниям врача.

Читайте также:

Пыль разбежится в ужасе: лайфхаки для быстрой уборки дома и квартиры

Ленивая система уборки: как поддерживать чистоту без героических усилий

Россиянам рассказали, как спастись от весенней аллергии

Как отдыхаем на майские в 2025 году: длинные выходные в Москве и на даче

Врач назвала неочевидный источник аллергенов дома