https://static.news.ru/photo/bfbd585e-7100-11ea-8d29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятый в Москве пациент с коронавирусом нового типа (COVID-19) скончался, передаёт Оперативный штаб. Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, больной COVID-19 умер в больнице имения Боткина.

По данным на 28 марта 2020 года заразились по всему миру свыше 615 тысяч человек. Более 28,5 тысяч умерли, около 135 тысяч выздоровели. В России — 1264 случая заболевания в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России приняло новые меры против распространения коронавируса. Власти приняли решение о полном закрытии границ государства. С 30 марта прекратится пропуск через железнодорожные, автомобильные, пешеходные, речные и смешанные КПП. Кроме того, будет запрещено пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы, говорится в распоряжении.