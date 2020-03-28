https://static.news.ru/photo/a219f1dc-70ff-11ea-bb8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Правительство России приняло новые меры против распространения коронавируса. Власти приняли решение о полном закрытии границ государства.

С 30 марта прекратится пропуск через железнодорожные, автомобильные, пешеходные, речные и смешанные КПП. Кроме того, будет запрещено пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Запрет не распространяется на дипломатов, водителей грузового транспорта, экипажи судов и поездов. Кроме того, выехать из страны смогут граждане РФ, направляющиеся на похороны родственника (при наличии свидетельства о смерти), жители Калининградской области, которые едут домой из другой части РФ по железной дороге (при наличии в паспорте отметки о регистрации на территории региона), а также граждане РФ, живущие в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, Москва с большим отрывом лидирует по количеству заражённых в России. Коронавирус COVID-19 выявили у 817 жителей и гостей столицы.

Число заражённых в стране достигло 1264 человек, утроившись с начала недели. Инфицированные коронавирусом обнаружены в 62 регионах.