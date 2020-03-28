Одним из факторов распространения коронавирусной инфекции в РФ могут стать очереди в платные лаборатории, где проводят тесты на COVID-19.
Об этом
В сообщении портала отмечается, что в России проведено около 250 тысяч тестов на COVID-19. Анализы можно сдать в 85 специализированных лабораториях Роспотребнадзора и в 170 лабораториях при клиниках. Также выявляют коронавирус в двух частных медицинских сетях в Москве и Санкт-Петербурге.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса. Разработанный российскими учёными метод диагностики позволит получить результат за 90 минут.
По последней информации, в РФ выявлено 1264 случая заражения COVID-19. За последние сутки коронавирус нашли у 228 человек. Шесть заболевших скончались, 49 человек выздоровели.
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