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Одним из факторов распространения коронавирусной инфекции в РФ могут стать очереди в платные лаборатории, где проводят тесты на COVID-19.

Об этом сообщает запущенный правительством России портал стопкоронавирус.рф. Людям, у которых нет симптомов инфекции, рекомендуется оставаться дома. Аналогичный совет ресурс даёт тем лицам, у которых есть часть признаков заболевания. Таким людям стоит вызвать врача на дом при ухудшении самочувствия.

В сообщении портала отмечается, что в России проведено около 250 тысяч тестов на COVID-19. Анализы можно сдать в 85 специализированных лабораториях Роспотребнадзора и в 170 лабораториях при клиниках. Также выявляют коронавирус в двух частных медицинских сетях в Москве и Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса. Разработанный российскими учёными метод диагностики позволит получить результат за 90 минут.

По последней информации, в РФ выявлено 1264 случая заражения COVID-19. За последние сутки коронавирус нашли у 228 человек. Шесть заболевших скончались, 49 человек выздоровели.