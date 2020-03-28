https://static.news.ru/photo/ec00c7a2-70ce-11ea-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Новая тест-система для выявления коронавируса нового типа (COVID-19) зарегистрирована в Новосибирске.

Технология позволяет получить результат за 90 минут, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

В России зарегистрировано 1036 случаев инфицирования. Умерли четыре человека. Медицинское наблюдение из-за подозрения на коронавирус в РФ осуществляется над 166 739 гражданами страны. В Роспотребнадзоре отметили, что в своих лабораториях провели 223 509 исследований на наличие инфекции COVID-19.

Врачи из больницы в посёлке Коммунарка, где расположен карантинный центр по коронавирусу, за сутки выписали 70 пациентов. По словам главврача медучреждения Дениса Проценко, также за последние 24 часа были госпитализированы 27 человек. Искусственная вентиляция лёгких требуется трём пациентам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два миллиона украинцев могут погибнуть в результате заражения коронавирусом. Об этом заявил бывший главный санитарный врач страны Святослав Протас. По его словам, вирус распространяется в геометрической прогрессии и реальное число заразившихся в десятки и сотни раз превышает цифры официальной статистики.