https://static.news.ru/photo/3ac29f2e-70ce-11ea-9884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Два миллиона украинцев могут погибнуть в результате заражения коронавирусом. Об этом заявил бывший главный санитарный врач страны Святослав Протас.

По его словам, вирус распространяется в геометрической прогрессии и реальное число заразившихся в десятки и сотни раз превышает цифры официальной статистики.

Протас отметил, что в случае с коронавирусом нет специфической терапии и профилактики. Для того чтобы сформировался естественный иммунитет, переболеть должно большинство населения.

Если мы говорим о пиковой цифре на Украине, это может быть 70% населения. В абсолютных числах — это более 20 млн человек, — цитирует его «Обозреватель».

Протас добавил, что показатель смертности от коронавируса напрямую зависит от способности и готовности медицинской системы выявлять заразившихся и контактировавших с ними лиц, а также предоставлять быструю и высококачественную помощь.

Он указал на то, что в Китае на долю одного эпидемиолога приходится полторы тысячи жителей, а на Украине — в сто раз больше. Соответственно, последствия пандемии будут более тяжёлыми. Если должно переболеть более 20 млн украинцев, то умерших может быть 2 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине число подтверждённых случаев заражения COVID-19 составляет 136. Президент страны Владимир Зеленский обратился к властям КНР с просьбой о предоставлении медикаментов и оборудования для борьбы с эпидемией.