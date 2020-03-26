https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин рассказал о ситуации с распространением коронавируса. По его словам, число заражённых выросло на 23.

Всего в стране 136 подтверждённых случаев инфицирования, отметил он в эфире «Украинского радио».

На данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтверждённых, — сказал чиновник.

Утром 25 марта сообщалось о 113 заражённых.

На Украине до 24 апреля действует общенациональный карантин и режим ЧС в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. За нарушение введённых правил грозит уголовная ответственность.

Как сообщал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с просьбой предоставить дополнительную помощь в борьбе с коронавирусом.