Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин рассказал о ситуации с распространением коронавируса. По его словам, число заражённых выросло на 23.
Всего в стране 136 подтверждённых случаев инфицирования,
На данный момент мы уже имеем информацию о 136 случаях, лабораторно подтверждённых, — сказал чиновник.
Утром 25 марта сообщалось о 113 заражённых.
На Украине до 24 апреля действует общенациональный карантин и режим ЧС в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. За нарушение введённых правил грозит уголовная ответственность.
Как сообщал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с просьбой предоставить дополнительную помощь в борьбе с коронавирусом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен