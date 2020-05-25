Пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха установлен в РФ

В I квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха в России вырос на 57% по сравнению с 2019 годом. Данный результат стал рекордным за последние пять лет.
За I квартал текущего года в РФ было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, в 2019 году таких случаев было всего 28, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета.
В Минприроды также отметили, что выводы Finexpertiza совпадают с информацией Росгидромета, сообщает РБК.
Рекордным по количеству случаев загрязнения воздуха стал 2018 год — 90 случаев (86 случаев высокого загрязнения и четыре — экстремально высокого).
По данным Finexpertiza, предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности являются основными источниками загрязнения.
Как ранее писал NEWS.ru, в период майских праздников в Москве было зафиксировано снижение концентрации диоксида азота в воздухе вблизи автотрасс в 1,3 раза.
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