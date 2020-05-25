Пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха установлен в РФ

https://static.news.ru/photo/9ba0a300-9e68-11ea-8744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В I квартале 2020 года уровень загрязнения воздуха в России вырос на 57% по сравнению с 2019 годом. Данный результат стал рекордным за последние пять лет.

За I квартал текущего года в РФ было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, в 2019 году таких случаев было всего 28, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета.

В Минприроды также отметили, что выводы Finexpertiza совпадают с информацией Росгидромета, сообщает РБК.

Рекордным по количеству случаев загрязнения воздуха стал 2018 год — 90 случаев (86 случаев высокого загрязнения и четыре — экстремально высокого).

По данным Finexpertiza, предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности являются основными источниками загрязнения.

Как ранее писал NEWS.ru, в период майских праздников в Москве было зафиксировано снижение концентрации диоксида азота в воздухе вблизи автотрасс в 1,3 раза.