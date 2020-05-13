В Москве зафиксировали снижение концентрации вредных веществ в воздухе

В период майских праздников в Москве было зафиксировано снижение концентрации диоксида азота в воздухе вблизи автотрасс в 1,3 раза.
Как
В 2020 году майские праздники проходили на фоне периода самоизоляции, который характеризуется преимущественно пониженными концентрациями загрязняющих веществ, — говорится в сообщении департамента.
Как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра со ссылкой на ряд исследований заявила, что высокий уровень загрязнения воздуха может повышать риски летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией либо осложнять течение болезни.
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