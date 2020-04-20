ВОЗ предупредила об опасном тандеме коронавируса и плохой экологии

https://static.news.ru/photo/59315252-8325-11ea-8359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын /Global Look Press

Высокий уровень загрязнения воздуха может повышать риски летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией либо осложнять течение болезни. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра со ссылкой на ряд исследований.

По её словам, речь в первую очередь идёт о странах Латинской Америки, Африки и Азии.

Организация намерена сделать карту, на которой будут отмечены города с самым высоким уровнем загрязнения. За основу будет взята база данных ВОЗ, передаёт «Интерфакс». Цель — проинформировать местные власти, чтобы те могли подготовить план реагирования на эпидемию.

То, что смертность от коронавируса на 15% выше в тех районах, где уровень загрязнения воздуха даже незначительно рос в последнее время, подтвердило недавнее исследование, которое провели специалисты Гарвардского университета. К аналогичному выводу пришли эпидемиологи из Мюнхенского университета им. Людвига-Максимилиана. Склонны соглашаться с коллегами и научные сотрудники итальянского университета Сиены, а также датского университета Орхуса.

О научных исследованиях стало известно несколькими днями ранее. Как писал NEWS.ru, учёные выявили связь между возможностью умереть от коронавируса и плохой экологией. Дело в том, что высокое содержание вредных веществ в атмосфере, характерное для больших городов, снижает способность лёгких сопротивляться респираторным заболеваниям, в том числе COVID-19.