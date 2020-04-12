Учёные выявили связь между возможностью умереть от коронавируса и плохой экологией. Ряд научных исследований свидетельствует, что высокое содержание вредных веществ в атмосфере, характерное для больших городов, снижает способность лёгких сопротивляться респираторным заболеваниям, в том числе COVID-19. Но есть и хорошие новости: режим самоизоляции, в который погрузилась планета, заметно снизил уровень загрязнения воздуха. Правда, этот эффект продлится недолго, и в долгосрочной перспективе пандемия только навредит окружающей среде.

Согласно результатам нового исследования Гарвардского университета, существует связь между содержанием в воздухе микрочастиц вещества под названием PM2.5 и смертностью от COVID-19. У человека, прожившего несколько десятилетий в районе с высоким уровнем загрязнения воздуха этим веществом, на 15% больше вероятность умереть от коронавируса в случае заражения.

К таким же выводам пришли и авторы другого исследования , опубликованного в журнале Environmental Pollution. Его авторы изучили ситуацию в Северной Италии, одном из самых загрязнённых регионов Европы, и заключили, что этот фактор отчасти объясняет высокую смертность от коронавируса. В то время как в среднем по миру от пневмонии, вызванной COVID-19, умирает не больше 3% зарегистрированных заболевших, в Ломбардии этот показатель составил 12%.

В 2003 году учёные, изучавшие эпидемию атипичной пневмонии в Китае, обнаружили такую же закономерность: жители областей с плохой экологией острее переносили заболевание.

Авторы этих работ не дают ответа на вопрос, почему загрязнённый воздух осложняет течение COVID-19. Но более ранние исследования говорят о том, что проживание в областях с плохой экологической обстановкой в целом ослабляет способность лёгких противостоять любым инфекциям.

Парадоксально, но помимо смертей, безработицы и самоизоляции, коронавирус принёс жителям больших городов долгожданный чистый воздух. Из-за карантинных мер использование автомобилей и общественного транспорта в мегаполисах, в том числе в Москве, упало в среднем на 80%. Помимо этого, прекратила работу заметная часть промышленных предприятий и почти прекратились пассажирские авиаперевозки. В результате уровень промышленных выбросов только в Китае, главном «загрязнителе» мира, упал на 25%. То же самое произошло в крупных американских городах, помещённых под жёсткий карантин, например, в Лос-Анджелесе. Вода в каналах Венеции, по которым больше не курсируют гондолы, стала прозрачной, и туда вернулись дельфины и лебеди. Над индийскими городами в предгорьях Гималаев развеялся смог, открыв вид на горные цепи.

Сегодня сложно представить, что ещё в прошлом году шведская активистка Грета Тунберг возвещала скорое наступление конца света из-за глобального потепления. Мировая катастрофа, как водится, пришла, откуда не ждали, и озоновые дыры уже не кажутся такой уж большой проблемой. Но в ООН считают, что пандемия — это хороший шанс для человечества изменить свои привычки, чтобы и впредь меньше вредить окружающей среде.

Эта чудовищная пандемия может оказать позитивный экологический эффект, только если мы навсегда изменим модели производства и потребления в сторону более чистых и «зелёных», — предупреждает глава Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен. — Потому что только долгосрочные изменения могут повлиять на уровень углекислого газа в атмосфере.

Впрочем, учёный из Колумбийского университета Михан Крист сомневается , что человечество откажется от привычного образа жизни после окончания пандемии. Скорее наоборот, мир ждёт резкое наращивание промышленного производства и отказ от «зелёных» технологий.

Сокращение спроса на энергоносители вызвало резкое падение цен на нефть. В условиях её дешевизны и доступности производители будут делать выбор в пользу традиционных источников энергии. Кроме того, мировая экономика нуждается в быстром выходе из кризиса, а экологически чистые технологии дороги и окупаются только спустя десятилетия.

Краткосрочное позитивное влияние на климат, которое мы сейчас наблюдаем, служит печальным напоминанием о том, что изменение персональных привычек мало что сделает для декарбонизации мировой экономики, — считает Крист.

Учёный поясняет, что, к примеру, авиаперевозчики ответственны всего за 2,5% мировых выбросов углекислого газа в атмосферу, хотя экологисты рьяно призывают людей отказываться от полётов. Побороть проблему глобального потепления, считает Крист, поможет не изменение людских привычек, а переход крупных корпораций на более экологичное производство. Но пандемия и её тяжёлые экономические последствия заставят производителей искать не сложные высокотехнологичные решения, а быстрые и дешёвые. А это значит, что дельфины и лебеди в каналах Венеции — на время, а смог над городом — надолго.