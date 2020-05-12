Пять заразившихся коронавирусом журналистов умерли в РФ

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На территории Москвы более 80% новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено у людей моложе 65 лет. Об этом 12 мая сообщили представители столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что почти 9% новых заразившихся в Москве — дети. 41,3% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% — от 46 до 65 лет,...