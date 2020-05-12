Пять заразившихся коронавирусом журналистов умерли в РФ

Пятеро журналистов, заразившихся коронавирусной инфекцией, скончались в России. Около 200 представителей СМИ в настоящее время заражены.
Об этом сообщил глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв.
Мы все с вами находимся в очень непростой ситуации. А журналисты уже тем более сейчас, как и врачи, на первой линии фронта борьбы с вирусом, — сказал он.
Соловьёв также отметил, что во всём мире погибли около 60 журналистов.
Как ранее писал NEWS.ru, известный историк спецслужб, писатель и журналист Владимир Антонов скончался 7 мая в возрасте 76 лет.
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