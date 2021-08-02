Пять сёл Забайкалья остаются отрезанными после паводка

В настоящий момент пять населённых пунктов Забайкальского края остаются частично или полностью отрезанными от транспортного сообщения после паводка. Об этом рассказал заместитель главы регионального правительства Андрей Гурулёв, передаёт «МК в Чите».

По селу Деревцово Шелопугинского района завалили жалобами. Отрезана большая часть села Урюма Чернышевского района, не могут найти подрядчика для восстановления моста. Хотя бы пешеходный восстановить, потому что на лодке не очень хорошо плавать — течение реки немаленькое, — поделился он.

Чиновник отметил, что проблемы также возникли в сёлах Верхняя Хила Шилкинского района и Правые Кумаки Нерчинского района. Кроме того, отрезанным остаётся ещё одно село в Чернышевском районе, наименования которого он не назвал.

Политик поручил доложить ему о ситуации в этих населённых пунктах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал власти регионов ускорить оценку ущерба, нанесённого паводками, и упростить процесс оказания помощи пострадавшим от стихии людям.

1 августа стало известно, что в Амурской области из-за паводка обрушился мост. Из-за этого без связи с цивилизацией остались тысячи человек.