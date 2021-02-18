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Пять человек погибли в результате пожара в Кирове

04:42, 19 февраля 2021
Фото: mchs__russia/vk.com

В результате пожара в жилом доме в Кирове погибли пять человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным агентства, возгорание произошло в деревянном двухэтажном четырёхквартирном доме на улице Бородулина. В результате погибли пять человек, среди них двое детей. В настоящее время обнаружены тела троих погибших.

Кроме того, за медицинской помощью обратились ещё шестеро.

Спасатели сообщают, что в настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится проливка конструкций.

В тушении пожара участвуют восемь пожарных расчётов.

Ранее NEWS.ru сообщил, что три человека погибли на пожаре во Владимирской области

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