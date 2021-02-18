Пять человек погибли в результате пожара в Кирове

В результате пожара в жилом доме в Кирове погибли пять человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
По данным агентства, возгорание произошло в деревянном двухэтажном четырёхквартирном доме на улице Бородулина. В результате погибли пять человек, среди них двое детей. В настоящее время обнаружены тела троих погибших.
Кроме того, за медицинской помощью обратились ещё шестеро.
Спасатели сообщают, что в настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится проливка конструкций.
В тушении пожара участвуют восемь пожарных расчётов.
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