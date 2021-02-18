Пять человек погибли в результате пожара в Кирове

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

В результате пожара в жилом доме в Кирове погибли пять человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным агентства, возгорание произошло в деревянном двухэтажном четырёхквартирном доме на улице Бородулина. В результате погибли пять человек, среди них двое детей. В настоящее время обнаружены тела троих погибших.

Кроме того, за медицинской помощью обратились ещё шестеро.

Спасатели сообщают , что в настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится проливка конструкций.

В тушении пожара участвуют восемь пожарных расчётов.

Ранее NEWS.ru сообщил, что три человека погибли на пожаре во Владимирской области