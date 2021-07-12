Пьяные полицейские кинули в дом соседей «коктейль Молотова»

В городе Миллерово Ростовской области нетрезвые полицейские подожги крышу соседского дома «коктейлем Молотова». Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Полицейские устроили вечернику по случаю крестин ребёнка коллеги и засиделись допоздна. Недовольные шумной вечеринкой соседи вызвали участковую, однако она не смогла уговорить праздновавших вести себя потише.

Из мести полицейские решили поджeчь дом соседки, которая жила в нём со своей матерью и 82-летней бабушкой. Правоoхранители бросили «коктейль Молотова» на их дом, загорелась крыша. Пожар удалось быстро потушить, обошлось без пострадaвших. Женщина обратилась в прокуратуру, сообщает портал.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на врача и фельдшера скорой помощи, которые оказывали медпомощь пациентке с коронавирусом. В результате один из медиков был госпитализирован с порезом руки.