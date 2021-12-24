Путину предложили нахмурить брови и заставить Бастрыкина расследовать пытки

Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Если ребёнок испытывает трудности в школе, не стоит наказывать его или кричать, потому что в состоянии стресса дети перестают учиться, развиваться и теряют контакт с родителями, рассказала семейный психолог Виктория Мещерина. По её мнению, в случае неудачи детей нужно исключительно поддерживать и помогать им, цитирует Pravda.Ru.

Если ребёнок испытывает трудности в школе, не стоит наказывать его или кричать, потому что в состоянии стресса дети перестают учиться, развиваться и теряют контакт с родителями, рассказала семейный психолог Виктория...