Путину предложили нахмурить брови и заставить Бастрыкина расследовать пытки

Глава Комитета против пыток Игорь Каляпин в разговоре с NEWS.ru выразил надежду, что власть наконец-то обратила внимание на проблему пыток и президент Владимир Путин укажет главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на необходимость «заставить закон работать и за пытки всё-таки отвечать». Ранее в ходе пресс-конференции российский лидер заявил, что пытки необходимо тщательно расследовать и доводить расследования до конца, чтобы всем было понятно, что наказание неизбежно.
Я в очередной раз испытываю надежду, что власть наконец-то обратила внимание на эту проблему. Лично Путину я говорил об этом три года назад в декабре 2018 года. В том числе говорил о том, что СК РФ работает не то что плохо, а никак. <...> Я очень надеюсь, что этот очередной скандал переломит спину верблюда и у нас обладатель политической воли Владимир Владимирович Путин наконец нахмурит брови и скажет Александру Ивановичу Бастрыкину заставить закон работать и за пытки всё-таки отвечать, — заявил Каляпин.
В ходе большой пресс-конференции телеведущая Ксения Собчак спросила Путина о пытках в колониях. Глава государства считает, что при оценке ситуации нужно опираться на данные следствия. Путин добавил, что возбуждены 17 уголовных дел, десятки человек уволены и «там нет ни одного заинтересованного в каком-то деле следователя».