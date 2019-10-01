Президенту России Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, которого подозревают в получении многомиллионных взяток в заведениях рядом с Лубянкой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля при этом призвал дождаться итогов расследования и суда, передаёт
Черкалин был задержан 25 апреля. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ о получении взятки в особо крупном размере.
Исходя из обнародованных данных, каждый месяц он брал более трёх миллионов рублей за «покровительство» от экс-владельца коммерческого банка «Транспортный» Александра Мазанова. Одним из посредников являлся другой полковник ФСБ — Михаил Горбатов. Он имел со взяток свою «долю», писал News.ru.