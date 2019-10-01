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Левада-Центр провёл опрос, результаты которого показали, что треть россиян стали чаще пользоваться такси за последние два года.

Такси входит в тройку видов транспорта, которые предпочитают пассажиры, — 27%, общественным транспортом пользуются 70% и личными автомобилями — 34%. 33% россиян стали пользоваться такси чаще, 12% — скорее, реже,...