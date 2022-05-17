Путина предлагают утвердить главой набсовета новой молодёжной организации

Владимир Путин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Авторы законопроекта о новой общероссийской молодёжной организации предлагают утвердить на пост главы наблюдательного совета президента России Владимира Путина. Отмечается, что закон об организации станет рамочным, её структура будет напоминать пионерию, пишет РИА Новости.

Об этом рассказала глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Депутат заявила, что создание такой организации — это «согласованное политическое решение» и «отклик на общественный запрос».

Наблюдательный совет возглавлять будет президент России, это заложено в самом федеральном законе, — заявила Останина.

Название новой общероссийской молодёжной организации пока не определено, но курировать её будет Минпросвещения.

Несмотря на это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает о планах создания организации для детей и молодёжи, аналогичной советским пионерской и комсомольской. А депутат ЛДПР Дмитрий Пьяных в разговоре с NEWS.ru и вовсе сообщил, что идея КПРФ создать в России юношескую организацию, аналог пионеров советских времён, обречена на провал. По его словам, приверженцы коммунистической партии будоражат людей воспоминаниями и играют на чувствах ностальгии.

Ранее сообщалось, что замглавы Росмолодёжи Дамир Фаттахов может возглавить новое общероссийское движение детей и молодёжи. До прихода в структуру он возглавлял Министерство молодёжи Татарстана, а также был капитаном команды КВН «Четыре татарина».