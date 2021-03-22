Путин заявил об отсутствии побочных эффектов у привитых «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/7dfc806c-8b16-11eb-80f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате применения российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 в Мексике и Аргентине у привитых не было отмечено побочных эффектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса.

Правительственные органы в таких странах, как Мексика, Аргентина, провели анализ применения на своей территории, в своих странах нашей вакцины и пришли к выводу, что побочных эффектов нет, — подчеркнул политик.

Путин отметил важность этих выводов, поскольку их сделала независимая экспертиза. Кроме того, президент поблагодарил создателей «Спутника V», подчеркнув, что их работа в высшей степени востребована.

Ранее президент сообщил, что российские вакцины от коронавируса превосходят зарубежные препараты по степени защиты. Он отметил, что их надёжность и безопасность неоспоримо подтверждается практикой. По словам лидера государства, «никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты». Путин напомнил, что разрешение на применение российских препаратов выдали регуляторы 55 государств. Он также заявил, что 23 марта намерен сделать себе прививку от COVID-19, писал NEWS.ru.

На данный момент в России разработано три препарата: «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра Чумакова. По словам Путина, первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.