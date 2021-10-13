«Далеко не все в тюрьме»: Путин заявил о «живой» оппозиции в России

Президент Владимир Путин считает, что в России сохраняется «живая» оппозиция, которая критикует власти. Такое заявление он сделал в ходе «Российской энергетической недели», которую транслировал телеканал «Россия 24». По его словам, не все критики властей находятся в тюрьме.

Журналистка CNBC Хедли Гэмбл спросила у него, есть ли в России «пятная колонна» и действительно ли она его так беспокоит, что всех оппозиционеров отправляют в тюрьму.

Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы увидите, что далеко не все в тюрьме, — ответил он.

Глава государства заявил, что оппозиционер Алексей Навальный находится в колонии не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, «в том числе в отношении иностранных предпринимателей».

Им неоднократно прощали их нарушение закона, это должно иметь какие-то последствия когда-то, — добавил он.

Путин сказал, что не нужно злоупотреблять доверием россиян, добиваясь экономических преимуществ и «прикрываясь политической деятельностью». При этом он уверен, что «переживания о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены».

Оппозиция у нас есть, она жива, она критикует власть, причём так жёстко, как в других странах не делают. Никто их не трогает, более того, деньги ещё от «Газпрома» получают, — заключил он.

Навальный сейчас находится в колонии. Он был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом оппозиционер осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.