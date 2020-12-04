Путин заявил о росте экономической активности россиян

https://static.news.ru/photo/831c0718-363c-11eb-ac6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономическая активность российских граждан выросла, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

Я так понимаю, что — вы, наверное, это чувствуете — экономическая активность граждан увеличилась, — сказал он.

При этом, по словам главы государства, у организации снизилась эффективность капитала и сократилась чистая прибыль. Однако в целом за девять месяцев 2020 года «результаты довольно сильные», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с начала нынешнего года российский рубль существенно обесценился к доллару, а по отношению к евро нацвалюта вообще обновила шестилетний максимум. Крутое пике рубля разгоняет инфляцию, однако не так сильно, как думают некоторые. Рост цен отчасти сдержало падение спроса на импорт.

Экономисты РАН считают, что выход из кризиса и прирост ВВП в ближайшие три года может обеспечить повышение пенсий и зарплат. Анализ ситуации и прогноз развития эксперты сделали во время международной конференции по макроэкономическому анализу.