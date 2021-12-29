Путин заявил о необходимости обеспечить бесперебойную работу ЖКХ зимой

Система ЖКХ должна работать зимой чётко, а поставки энергоресурсов должны быть «по приемлемым ценам», заявил президент России Владимир Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона. Как подчеркнул глава государства, не все предприятия страны работают без сбоев, есть трудности в системе ЖКХ в ряде регионов. Для решения проблем он считает нужным привлечь дополнительные силы и средства, передаёт ТАСС.

В целом энергетический комплекс России работает устойчиво. При этом, надо прямо сказать, далеко не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии. Мы ведь перед началом отопительного сезона говорили на этот счёт, и меня уверяли, что всё в полном порядке везде. Но без сбоев, как обычно, не обходится, — сказал президент.

По словам Путина, система ЖКХ зимой должна работать чётко, а поставки энергоресурсов должны вестись ритмично и «по приемлемым ценам». Он напомнил, что основная ответственность за положение дел в сфере ЖКХ в России возложена на субъекты РФ и муниципалитеты, поскольку на местах лучше видно, в каком состоянии находятся тепло- и энергосети.

Президент также призвал профильные министерства и ведомства постоянно отслеживать реальную ситуацию в регионах и на территориях, чтобы в сжатые сроки максимально оперативно реагировать и помогать коллегам в регионах справиться с той или иной возникающей проблемой.

Важно, чтобы все функционировало должным образом, особенно в тех населенных пунктах, где климатические условия наиболее суровы. И в этих обстоятельствах любая авария или нештатные обстоятельства могут иметь самые серьёзные последствия, — подчеркнул глава государства.

Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что рост тарифов ЖКХ будет ограничен на уровне 4% в год. По его словам, в случае повышения стоимости строительных материалов будет проводиться меньше ремонтов.