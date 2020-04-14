Путин заявил о необходимости новых адекватных шагов в связи с пандемией

https://static.news.ru/photo/447d5fa6-7e46-11ea-bfd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выступил на совещании по экономическим вопросам. Он заявил, что пандемия коронавируса не должна была стать шоком для госуправления.

Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет, мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями, — заявил российский лидер.

Путин добавил, что на сегодняшний день страна нуждается в новых адекватных шагах в связи с пандемией коронавируса. Того ряда мер, которые уже были приняты, недостаточно, пишет ТАСС.

Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики — я уже об этом говорил, вы сами об этом знаете — у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер считает, что пик пандемии коронавируса в стране ещё не пройден. Власти внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой.