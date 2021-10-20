Путин заявил о необходимости сбить темпы распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в ближайшее время сбить темпы распространения коронавируса в стране. Глава страны обратился к главам регионов с призывом не приукрашивать картину распространения пандемии.

Нужно разрывать цепочки распространения вируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, это безответственно, — заявил Путин.

По словам российского лидера, ️нужно расширить объёмы тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных людей. Также Путин призвал региональные власти активнее наращивать темпы вакцинации от COVID-19. Он отметил, что руководителям нужно оценить обстановку. В случае необходимости надо вводить «нерабочие меры уже с 23 октября», так необходимые полномочия у глав регионов есть.

Ранее сообщалось, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну осенью — зимой 2020 года. По мнению специалистов, благоприятную роль может сыграть рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок.

В связи с возможным ограничением работы ряда отраслей экономики правительство РФ предложило возобновить программы кредитной поддержки бизнеса, которые действовали с марта по июль 2021 года. Потери бизнеса из-за ограничений могут составить до 60 млрд рублей, заявил вице-премьер Андрей Белоусов.