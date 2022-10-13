Путин оценил работу «Турецкого потока» после попытки подрыва Путин заверил Эрдогана в успешной работе «Турецкого потока» после попытки подрыва

Поставки газа из России в Турцию идут в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, Анкара оказалась самым надежным партнером Москвы, несмотря на попытки подрыва газопровода «Турецкий поток».

Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать. Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает, — отметил Путин.

Ранее президент России на заседании Совета безопасности сообщил о попытках подрыва газопровода «Турецкий поток» спецслужбами Украины. По его словам, Киев осуществил также три террористических акта в отношении Курской АЭС, подрывая линии напряжения электростанций. Однако ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, а серьезных последствий допущено не было.

В свою очередь, аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов пояснил, что Киев пытается уничтожить хоть какую-то связанную с Москвой инфраструктуру, и в случае подрыва газопровода Болгария, Венгрия, Сербия и Австрия лишились бы 16 млн кубометров газа.