Путин запретил работать в зарубежных НПО, признанных нежелательными

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в работе неправительственных организаций, которые признаны властями РФ нежелательными, даже за границей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Россиян могут отправить в тюрьму, если будет доказан факт финансирования ими зарубежных организаций, которые власти считают нежелательными. Впрочем, наказание могут заменить и обязательными работами. Если человек просто участвует в НПО, ему грозит срок до четырёх лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей. Если же гражданин помогает организации, а тем более устраивает её деятельность на территории РФ, то ему грозит до шести лет лишения свободы.

Отмечается, что Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам вне зависимости от их суммы, которые поступают с территории определённых государств.

Термин «нежелательная организация» возник в российском законодательстве в 2012 году. Под ним понимается неправительственная организация, работа которой, по мнению властей, угрожает обороноспособности России, основам конституционного строя страны или её безопасности. Этот статус имеют различные правозащитные проекты и фонды.

Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной организацией частный американский университет Bard College.