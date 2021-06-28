Путин запретил работать в зарубежных НПО, признанных нежелательными

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам участвовать в работе неправительственных организаций, которые признаны властями РФ нежелательными, даже за границей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Отмечается, что Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам вне зависимости от их суммы, которые поступают с территории определённых государств.
Термин «нежелательная организация» возник в российском законодательстве в 2012 году. Под ним понимается неправительственная организация, работа которой, по мнению властей, угрожает обороноспособности России, основам конституционного строя страны или её безопасности. Этот статус имеют различные правозащитные проекты и фонды.
Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной организацией частный американский университет Bard College.