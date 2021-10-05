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Путин вышел из самоизоляции

14:07, 05 октября 2021
Путин вышел из самоизоляции Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Особой самоизоляции у президента России Владимира Путина уже нет, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы государства  Дмитрия Пескова.

Песков рассказал, что Путин уже особо не соблюдает самоизоляцию. По данным ТАСС, на вечер у него запланирована встреча с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. 

Пресс-секретарь также поделился информацией о том, как Путин собирается отпраздновать 7 октября свой 69-й день рождения. 

Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения, но вы знаете, он частенько проводит рабочие мероприятия. Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего, — сказал Песков журналистам.

14 сентября президент объявил об уходе на карантин. При этом, по его словам, у него высокие титры антител после прививки и сейчас пройдет «естественный эксперимент» по эффективности «Спутника V». Российский лидер находился на самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.

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