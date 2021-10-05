Путин вышел из самоизоляции

Особой самоизоляции у президента России Владимира Путина уже нет, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков рассказал , что Путин уже особо не соблюдает самоизоляцию. По данным ТАСС, на вечер у него запланирована встреча с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Пресс-секретарь также поделился информацией о том, как Путин собирается отпраздновать 7 октября свой 69-й день рождения.

Насколько мне известно, у него есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения, но вы знаете, он частенько проводит рабочие мероприятия. Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего, — сказал Песков журналистам.

14 сентября президент объявил об уходе на карантин. При этом, по его словам, у него высокие титры антител после прививки и сейчас пройдет «естественный эксперимент» по эффективности «Спутника V». Российский лидер находился на самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.