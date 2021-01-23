Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

https://static.news.ru/photo/156869d8-5d82-11eb-afdf-fa163e074e61_660.jpg Ларри Кинг и Владимир Путин (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной американского журналиста Ларри Кинга. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет, — цитирует РИА Новости Пескова.

Как писал NEWS.ru, американский журналист, один из самых известных интервьюеров мира Ларри Кинг умер на 88-ом году жизни. Три недели назад он был госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией.

На официальной странице Кинга в социальной сети сообщается, что ведущий умер в одной из больниц на территории города Лос-Анджелес, США. До этого интервьюер регулярно испытывал проблемы со здоровьем. Первый инфаркт он перенёс ещё в 1980-е годы. В 2017 году ему была проведена операция по удалению раковой опухоли в грудной клетке. Кроме того, у Кинга диагностировали рак простаты. Его дети — 65-летний сын Энди Кинг и 52-летняя дочь Чайа Кинг — скончались в 2020 году.

За период своей карьеры Кинг взял интервью у 50 или 60 тысяч человек. В числе гостей его шоу были президент России Владимир Путин, все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, артисты и музыканты, в частности Пол Маккартни, Стиви Уандер, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо и многие другие.