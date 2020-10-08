Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-сенатора Долгих

https://static.news.ru/photo/491c00e0-0955-11eb-b0cc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего сенатора и кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Владимира Долгих, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Долгих был героическим человеком.

В 1941 году он добровольцем защищал Москву от гитлеровцев, прошёл феноменальный жизненный путь, — напомнил он.

Песков также уточнил, что в последнее время экс-сенатор руководил Московским городским советом ветеранов.

В своей телеграмме российский лидер отметил, что Долгих прожил достойную жизнь и всегда — будучи в начале профессионального пути и уже став видным государственным деятелем — оставался верен своим нравственным принципам и идеалам.

Владимир Иванович Долгих не боялся трудностей и никогда не отступал, стремился во всём быть максимально полезным Родине, чувствовал личную сопричастность к её судьбе, — подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что со школьной скамьи экс-сенатор ушёл в Красную Армию, а после Великой Отечественной войны вместе с народом поднимал государство из руин, укреплял его экономическую силу.

По словам президента, героическая фронтовая биография Долгих, серьёзный вклад в развитие нацпромышленности, востребованная общественная деятельность и забота о поколении ветеранов снискали ему высокий авторитет и уважение.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал известие о смерти Владимира Долгих. Он назвал политика свои другом и наставником.

Долгих родился в 1924 году в селе Иланском Енисейской губернии (ныне — город Иланский Красноярского края). В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. После окончания войны получил два высших образования.

В разные годы Долгих был директором Норильского горно-металлургического комбината им. Завенягина, заведующим Отделом тяжёлой промышленности и энергетики ЦК КПСС, входил в состав совета директоров «Норникеля», был депутатом Госдумы VI созыва и членом Совета Федерации. С 2002 года возглавлял Московскую городскую общественную организацию ветеранов. Скончался на 96-м году жизни.