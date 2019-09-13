https://static.news.ru/photo/5fcc34fc-d555-11e9-a16c-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент Владимир Путин во время своего визита в Дагестан выпил рюмку водки. Он обещал сделать это в 1999 году, когда приезжал в регион и отставил предложенную тогда стопку.

Глава государства прибыл в республику, чтобы провести встречу с лидерами ополчения, давшими отпор террористам 20 лет назад, передаёт РИА Новости . Он завершил алкогольным напитком свою приветственную речь.

В августе 2019-го президент России предоставил дагестанцам, воевавшим с радикалами в 1999 году, статус ветеранов боевых действий. Список участников столкновений с террористами поручили составить мэру Махачкалы Салману Дадаеву.

Как ранее писал News.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны.