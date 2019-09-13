Президент Владимир Путин во время своего визита в Дагестан выпил рюмку водки. Он обещал сделать это в 1999 году, когда приезжал в регион и отставил предложенную тогда стопку.
Глава государства прибыл в республику, чтобы провести встречу с лидерами ополчения, давшими отпор террористам 20 лет назад, передаёт
В августе 2019-го президент России предоставил дагестанцам, воевавшим с радикалами в 1999 году, статус ветеранов боевых действий. Список участников столкновений с террористами поручили составить мэру Махачкалы Салману Дадаеву.
Как ранее писал News.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан с чеченской стороны.