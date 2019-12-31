https://static.news.ru/photo/da2576a8-2cb9-11ea-a397-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин ввёл 14 должностей в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, предусматривающих генеральские звания.

Указ Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ изменяет структуру ФССП в связи с началом действия закона, переводящего служебных приставов из государственной гражданской службы в категорию «иной вид государственной службы», предусматривающую специальные звания, подобные тем, что используются в правоохранительных органах.

Указ главы государства также предусматривает введение звания генерал-майоров для начальников крупнейших региональный подразделений ФССП — руководителей ГУ ФССП по Красноярскому и Краснодарскому краям, Московской и Свердловской областям, а также по Москве и Санкт-Петербургу. Другие начальники территориальных управлений ведомства могут получить звания полковников ВС.

Ранее, как писал NEWS.ru, ФССП опровергла опубликованные рядом СМИ данные о наличии в РФ миллионов граждан, которым запрещён выезд за рубеж из-за долгов.