Президент РФ Владимир Путин ввёл 14 должностей в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, предусматривающих генеральские звания.
Указ Путина
Указ главы государства также предусматривает введение звания генерал-майоров для начальников крупнейших региональный подразделений ФССП — руководителей ГУ ФССП по Красноярскому и Краснодарскому краям, Московской и Свердловской областям, а также по Москве и Санкт-Петербургу. Другие начальники территориальных управлений ведомства могут получить звания полковников ВС.
Ранее, как писал NEWS.ru, ФССП опровергла опубликованные рядом СМИ данные о наличии в РФ миллионов граждан, которым запрещён выезд за рубеж из-за долгов.
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