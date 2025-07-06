В честь дважды получившего «Золотую Звезду» Гудкова назовут школу и улицу Путин пообещал назвать улицу и школу в честь погибшего генерал-майора Гудкова

Филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, школа в Донецкой Народной Республике и улица в Донецке будут названы в честь заместителя главнокомандующего ВМФ России по береговым и сухопутным войскам генерала-майора Михаила Гудкова, заявил президент Владимир Путин на форуме «Всё для Победы!». Ранее военный был награжден второй медалью «Золотая Звезда» посмертно, передает пресс-служба Кремля.

В его честь будут названы улица в Донецке и школа в ДНР. Имя дважды героя России Гудкова будет носить и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, в городе, за который он сражался, приближая освобождение Донбасса и Новороссии, — пообещал Путин.

Глава государства также заверил, что семье погибшего Гудкова будет оказана всесторонняя поддержка. Кроме того, по словам Путина, помощь будет оказана боевым товарищам офицера.

Путин подписал указ о посмертном награждении Гудкова второй медалью «Золотая Звезда» в это воскресенье, 6 июля. Гудков погиб в Курской области. Он был удостоен звания Героя России в октябре 2023 года.