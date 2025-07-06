«Мы будем помнить его»: Путин встретился с вдовой погибшего Гудкова

Президент России Владимир Путин вручил вдове заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова медаль «Золотая звезда» Героя Российской Федерации. Глава государства подписал указ о посмертном награждении военного второй такой медалью за проявленные мужество и героизм при выполнении задач СВО, передает пресс-служба Кремля.

Мы будем помнить его, и не только по его делам, но и по тем объектам, которые теперь всегда будут связаны с его именем. Это и школа, это улица в Донецке, он все-таки родился в Донецкой области. Я вам передаю это на память, — сказал глава государства.

Ранее в ходе форума «Всё для Победы!» Владимир Путин заверил, что семья погибшего генерал-майора получит полную государственную поддержку. Российский президент также пообещал помощь сослуживцам офицера.

На том же мероприятии глава государства объявил о решении увековечить память военачальника. В его честь назовут филиал Нахимовского училища в Мариуполе. Помимо этого, имя генерала будут носить одна из школ в ДНР и улица в Донецке.